Manchester United vaneaza un partener pentru Maguire. "Diavolii rosii" au cinci fundasi centrali pe lista scurta de transferuri

Un campion mondial de la Real Madrid este in capul listei de achizitii.

Manchester United ocupa locul al doilea in Premier League, dar a primit 30 de goluri in 23 de meciuri, avand a doua cea mai slaba aparare dintre primele 10 clasate, fiind intrecuta doar de Leeds la acest capitol. Cu Harry Maguire punct fix in centrul defensivei, alaturi de care au mai jucat in acest sezon Victor Lindelof, Eric Bailly si Axel Tuanzebe, plus cu Phil Jones accidentat, antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a cerut un nou fundas central de valoare pentru a intari defensiva in perspectiva stagiunii viitoare. Conform presei britanice, "Diavolilor rosii" ar fi renuntat la varianta Sergio Ramos si pe lista lor se afla Raphael Varane (Real Madrid / 27 ani / 191 cm), Jules Kounde (FC Sevilla / 22 ani / 180cm), Dayot Upamecano (RB Leipzig / 22 ani / 186cm), Tyrone Mings (Aston Villa / 27 ani / 196cm) si David Carmo (Sporting Braga / 21 ani / 196 cm).

Varane este cap de lista, dar i s-a oferit o prelungire pentru contractul scadent in vara lui 2022 si campionul mondial pare dispus sa ramana la Madrid. Sevilla cere 70 de milioane de euro in schimbul lui Kounde, Upamecano este dorit insistent si de Bayern Munchen, in timp ce pentru Carmo a facut deja o oferta rivala Liverpool, care are nevoie disperata de un stoper. Cea mai probabila varianta este aducerea lui Mings, care este jucator de picior stang si ar fi partenerul perfect pentru Maguire, in cazul realizarii transferului el urmand sa se alature in defensiva lui United altor trei internationali englezi - Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire si Luke Shaw. United il are pe Teden Mengi imprumutat la Derby County, in timp ce in ultimul an i-a mai vandut pe fundasii centrali Chris Smalling (AS Roma) si Marcos Rojo (Boca Juniors). Oficialii ar fi transmis deja cluburilor de care apartin jucatorii doriti ca trebuie sa isi reduca pretentiile financiare in contextul pandemiei de coronavirus, nefiind dispusi sa plateasca mai mult de 50 de milioane de euro.