Manchester United poate da o super lovitura! Fundasul lui Real, dorit DE URGENTA in Anglia! Care este cheia afacerii

Manchester United a intampinat probleme mari in defensiva in actualul sezon, iar Ole Gunnar Solkjaer vrea sa intareasca apararea echipei.

Conform celor de la Daily Mirror, Raphael Varane nu vrea sa-si mai prelungeasca contractul cu Real Madrid, scadent in vara lui 2022. Acest aspect ar face ca transferul sa fie facut inca din vara, iar Realul ar castiga si o suma de bani, spre deosebire de anul urmator, cand l-ar pierde gratis pe fundas.

United ii mai monitorizeaza si pe Tyronne Mings de la Aston Villa, si pe Jules Kounde de la Sevilla, insa performantele celor doi in comparatie cu cele ale lui Varane sunt la ani lumina. Marca noteaza ca Real va incerca sa il convinga pe fundas sa semneze un nou contract, numai ca Varane pare decis sa inceapa o alta aventura in cariera.

Aparatorul francez este reprezentat de o agentie de impresariat foarte activa in fotbalul englez, asa ca Premier League ar putea fi viitoarea sa destinatie.

Man Utd "will not hesitate" to sign £70million Raphael Varane amid Real Madrid uncertainty https://t.co/dZEvY1fJXt