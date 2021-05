Scandal la Liverpool?! Mane a refuzat sa il salute pe Klopp la finalul meciului cu United! Cum a reactionat antrenorul 

Liverpool s-a impus cu 4-2 pe terenul lui United in restanta etapei cu numarul 34 din Premier League.

"Cormoranii" au reusit sa castige pe Old Trafford pentru prima data din martie 2014, la capatul unui meci cu 6 goluri. Bruno Fernandes a deschis scorul rapid, in minutul 10, insa Jota a restabilit egalitatea in minutul 34, iar Firmino si-a dus echipa in avantaj in prelungirile primei reprize.

Firmino a inscris din nou in startul reprizei secunde, iar Rashford a redus din diferenta in minutul 68, din pasa lui Cavani. Mohamed Salah a dat lovitura in ultimul minut regulamentar, iar Liverpool a urcat pe locul 5 in clasament.

Desi nu a inscris, Sadio Mane a fost protagonistul unei faze care a devenit rapid virala. Senegalezul, trimis in teren in minutul 74, pentru a-l inlocui pe Jota, a refuzat sa il salute pe antrenor la finalul partidei. Camerele beIN Sports l-au surprins pe Klopp mergand cu mana intinsa spre Mane, iar atacantul a dat din cap dezaprobator, lasandu-l pe neamt cu mana intinsa.

How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! ????#beINPL #MUNLIV Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/Ym2GDlSnem — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 13, 2021

La conferinta de la final, Klopp a incercat sa explice situatia tensionata dintre el si Mane, marturisind ca atacantul a fost nemultumit de faptul ca a fost rezerva.

"Am luat tarziu decizia de a-l inlocui pe Sadio cu Diogo, la antrenament. Jucatorii sunt obisnuiti cu asta, le explic, dar probabil ca nu am facut-o cum trebuia de data asta.

Pentru un meci de Premier League era clar ca Sadio nu era pregatit. Baietii sunt obisnuiti sa le explic deciziile mele, dar nu am avut timp", a spus Klopp.