Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la VOYO SPORT 1.
Cei trei au discutat cele mai importante subiect din fotbalul românesc, dar și din fotbalul internațional.
Ciprian Marica le-a ratat pe Manchester City și pe PSG: „Eu știam doar de Manchester United”
Fostul atacant al naționalei României a vorbit despre un moment crucial din cariera sa în care a ratat transferul la una dintre super forțele din fotbalul european de astăzi: Manchester City și PSG.
Ciprian Marica a vorbit deschis despre ofertele pe care le-a primit din partea celor două cluburi, într-un moment în care acestea nu erau atât de cunoscute pe cât sunt astăzi.
Marica a recunoscut că nici nu auzise despre echipa pe care ulterior avea să o antreneze Pep Guardiola, dar regretă că a ales Stuttgart atunci în detrimentul „cetățenilor”.
„Am fost la o discuție cu cei de la PSG. Bine, PSG nu era ce este astăzi. Eu am pierdut două trenuri: decizia de a merge din Ucraina la City... Eu știam doar de Manchester United, nu de City. Băi, nu știai cine e Manchester City! Habar nu aveam atunci. Știam doar de United, atât! Am ales să merg la campioana Germaniei, la Stuttgart. Doar eu știu cât am negociat cu patronii, am mers pe bani mai puțini la Stuttgart.
Am avut o discuție cu PSG la momentul respectiv. Tot așa, ziceam că nu mai există, erau rău-rău atunci. Știu că discuția a avut loc când eram la echipa națională. Mi se pare că eram la Stuttgart. A fost o decizie proastă la momentul acela, după au fost cumpărați și au început să bage bani.
(n.r. - Regreți că nu ai jucat în Premier League?) Așa, ca și test, da. E fără doar și poate cel mai bun campionat din lume. Mi-aș fi dorit să fi fost acolo, să fi încercat. Din păcate, nu am ales cărțile norocoase.
(n.r. - Regreți că te-ai retras așa de devreme?) Acum, când te uiți, poți spune că aș mai fi putut juca. Atunci nu mai voiam să aud, nu mai aveam chef, nu mai aveam plăcere. Atunci nu regretam, acum da, regret, cred că mai puteam juca”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.