Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la VOYO SPORT 1.

Cei trei au discutat cele mai importante subiect din fotbalul românesc, dar și din fotbalul internațional.

Ciprian Marica le-a ratat pe Manchester City și pe PSG: „Eu știam doar de Manchester United”

Fostul atacant al naționalei României a vorbit despre un moment crucial din cariera sa în care a ratat transferul la una dintre super forțele din fotbalul european de astăzi: Manchester City și PSG.

Ciprian Marica a vorbit deschis despre ofertele pe care le-a primit din partea celor două cluburi, într-un moment în care acestea nu erau atât de cunoscute pe cât sunt astăzi.

Marica a recunoscut că nici nu auzise despre echipa pe care ulterior avea să o antreneze Pep Guardiola, dar regretă că a ales Stuttgart atunci în detrimentul „cetățenilor”.