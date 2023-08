Manchester City i-a găsit înlocuitor lui Riyad Mahrez și face al treilea transfer al verii!

Aflat la Manchester City încă din iulie 2018, Riyad Mahrez, cotat la 20 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a semnat în perioada curentă de mercato cu Al-Ahli, o echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite.

Fără să stea pe gânduri, conducerea de pe Etihad a acționat și a găsit deja înlocuitor pentru Riyad Mahrez. Jeremy Doku a semnat, în consecință, un conract valabil până la finele sezonului 2027/28 cu Manchester City.

We're delighted to confirm the signing of @JeremyDoku ✍️???? pic.twitter.com/DPzTWiniKC