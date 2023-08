Mircea Lucescu s-a dezlănțuit după Dinamo Kiev - Beșiktaș 2-3, meci jucat în Giulești

Gruparea ucraineană a fost învinsă dramatic de Beşiktaş Istanbul, cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, la Bucureşti, pe Stadionul Giuleşti, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League.

Beşiktaş, echipă pe care Mircea Lucescu a antrenat-o în perioada 2002-2004, s-a impus printr-un gol marcat de kazahul Baktior Zainutdinov (90+5). Oaspeţii au condus cu 1-0 şi 2-1, dar Dinamo Kiev a revenit de fiecare dată.

Mikola Şaparenko (60) şi Nazar Voloşin (66) au înscris golurile echipei pregătite de Mircea Lucescu, în timp ce pentru Beşiktaş au punctat camerunezul Vincent Aboubakar (40 - penalty) şi gambianul Omar Colley (64).

Mircea Lucescu: "Am văzut golul anulat la televizor"

Mircea Lucescu a pus tunurile pe brigada de arbitraj la finele meciului de pe Giulești. Il Luce s-a arătat revoltat de anularea golului din camera VAR, când oaspeții conduceau cu 1-0.

„O să spuneți că am ceva cu arbitrii, am văzut golul anulat la televizor, nu era niciun fel de problemă. Un arbitru cu bun simț nu dă penalty la acea fază. Suntem campioni din privința golurilor anulate în cupele europene. Nu pot să își bată joc toți de o echipă care nu are spectatori în tribune.

Meciul a fost bun, cred că am avut mai multe posibilități de a marca, am făcut greșeli, se fac tot timpul. E un rezultat negativ, dar este pozitiv din punct de vedere al jocului, din punct de vedere al capacității echipei de a-și domina adversarii”, a tunat Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Manşa secundă va avea loc pe 31 august, la Istanbul.