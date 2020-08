Manchester City, ALL IN pentru Leo Messi! Seicii milionari pregatesc o oferta STELARA pentru argentinian! Trei jucatori trimisi la pachet pe Camp Nou

Manachester City si-a anuntat interesul pentru Leo Messi, care nu intentioneaza sa mai ramana la Barcelona.

Seicii lui City nu au stat pe ganduri cand au auzit ca Messi isi doreste sa plece de la Barcelona si au pregatit deja o oferta pentru starul argentinian.

Leo l-ar fi sunat deja pe Guardiola pentru a-l anunta ca vrea sa joace sub comanda lui din nou, iar tehnicianul a luat legatura cu sefii de pe Etihad.

City lucreaza sa faca o oferta care sa nu incalce Fair Play-ul Financiar, astfel ca, in cazul in care vor putea sa il cumpere pe Messi, nu pot cheltui mai mult de 100 de milioane. Insa, sunt dispusi sa includa trei jucatori in tranzactie.

Numele care apar in cotidianul SPORT sunt Gabriel Jesus, Bernardo Silva si Eric Garcia. Cei trei sunt jucatori pe care City ar fi dispusa sa ii ofere Barcelonei in schimbul lui Messi.