Manchester City a luat decizia după ce viitorul lui Ederson a rămas ”în aer”

Ederson mai are contract valabil cu Manchester City până în iunie 2026, dar presa internațională a tot scris despre o posibilă plecare a brazilianului în perioada de mercato din această vară în Arabia Saudită.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, prima decizie luată de Manchester City după ce au apărut zvonurile despre plecarea lui Ederson a fost să-i prelungească înțelegerea portarului de rezervă, Stefan Ortega.

Neamțul e cotat la nouă milioane de euro de site-urile de specialitate și a semnat un contract valabil până în iunie 2026.

Cât despre plecarea lui Ederson, Fabrizio Romano a mai scris pe platforma Twitter/X că decizia în aparține în totalitate: ”Există interes din Arabia, el decide dacă rămâne sau pleacă”.

???????? Manchester City goalkeepers plan included new deal for Stefan Ortega also because Éderson future is still open.

As revealed two weeks ago, Éderson exit is serious possibility this summer in case of good proposal.

There’s interest from Saudi, it will be up to the player. pic.twitter.com/E7yhKtZKLU