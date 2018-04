Lovitura SOC pentru Klopp inainte de meciul sezonului cu AS Roma! Anuntul care i-a cutremurat pe fanii clubului

Liverpool incearca sa ajunga dupa 11 ani in finala UEFA Champions League, miercuri in direct la Pro TV!

Inceput groaznic de saptamana pentru Liverpool - chiar inainte de marele meci cu AS Roma de miercuri in care are de aparat victoria cu 5-2 din tur a fost anuntat oficial de catre clubul ca Zeljko Buvac va rata finalul de sezon din cauza unor probleme personale!

Secundul lui Jurgen Klopp de la Liverpool a lucrat alaturi de acesta si la Mainz, dar si la Borussia Dortmund, fiind poreclit "Creierul" pentru ideile sale tactice. Buvac si Klopp s-au cunoscut pe cand erau jucatori si lucreaza impreuna din 2001. Conform celor de la Mirror, motivul absentei lui Buvac pe finalul sezonului este o cearta cu Klopp! Liverpool a dezmintit insa informatia ca Buvac si-a dat demisia.

O alta veste proasta vine din Italia - conform celor de la Tuttosport, Emre Can a ajuns la un acord cu Juventus pentru un contract pe 5 ani. Mijlocasul german mai are contract pana in vara cu Liverpool. Accidentat in acest moment, Can ar putea juca ultimul meci in tricoul lui Liverpool daca echipa se califica in finala UEFA Champions League.