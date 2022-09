UPDATE, luni, 19:20: Newcastle a confirmt transferul lui Lorius Karius. Portarul a semnat un contract de scurtă durată.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.

Știrea inițială

Karius și-a încheiat contractul cu Liverpool în această vară, astfel că poate semna cu orice club chiar și după încheierea ferestrei de mercato.

Goalkeeper-ul german este foarte aproape de a semna cu Newcaste United, anunță jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky Sport. Transferul este unul de urgență pentru formația din Premier League, după ce Karl Darlow, unul dintre portari, a suferit o accidentare la antrenament și va fi indisponibil în perioada următoare.

Sursa citată scrie că Loris Karius urmează să efectueze vizita medicală, iar ulterior să semneze un contract de scurtă durată cu Newcastle.

Titularul postului de portar de la Newcastle este în prezent internaționalul englez Nick Pope (30 de ani). "Coțofenele" s-au despărțit în această vară de Martin Dubravka, împrumutat la Manchester United.

Loris Karius, portar crescut de VfB Stuttgart și Manchester City, a fost cumpărat de Liverpool în 2016, de la Mainz, pentru 6,2 milioane de euro. Germanul a strâns 49 de meciuri pentru echipa lui Jurgen Klopp, inclusiv finala Champions League din sezonul 2017/2018, contra lui Real Madrid, scor 1-3, când a gafat de mai multe ori.

Pe parcursul contractului cu Liverpool, Karius a fost împrumutat la alte două formații: Beșiktaș (2018-2020) și Union Berlin (2020-2021).

