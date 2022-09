Chelsea aduce unul dintre cei mai scumpi antrenori din istorie! Clauză de reziliere uriașă

În ziua în care l-au demis pe Tuchel, oficialii lui Chelsea au ajuns la un acord verbal cu Graham Potter, tehnicianul lui Brighton, pentru preluarea postului de antrenor.

Acum, londonezii trebuie să îi plătească clauza de reziliere a lui Graham Potter, în valoare de 16 milioane de lire sterline (aproximativ 18,5 milioane de euro), anunță jurnalistul Nicolo Schira, care precizează că Chelsea va achita această sumă în următoarele ore și va oficializa numirea tehnicianului.

Graham Potter ar urma să devină al doilea cel mai scum antrenor din fotbal. Recordul este deținut de Julian Nagelsmann, actualul tehnician al lui Bayern, pentru care bavarezii au plătit 25 de milioane de euro, atât cât era clauza de reziliere, celor de la RB Leipzig, transmite Mirror.

Pentru Graham Potter ar urma să fie doar a patra echipă din carieră. Tehnicianul de 47 de ani a petrecut șapte ani și jumătate la Ostersunds, în Suedia (2011-2018), un sezon la Swansea, în Championship (2018/2019), iar din mai 2019 o pregătește pe Brighton.

???? Done Deal and confirmed! #Chelsea have chosen Graham #Potter as new coach. They will pay to #Brighton the release clause (16M) in the next hours. #transfers #CFC #BHAFC https://t.co/21248qWTII