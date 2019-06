L-au luat pe noul De Ligt pe aproape NIMIC! Liverpool a anuntat azi transferul

L-a luat de la Zwolle pe Sepp van den Berg. Fundasul de 17 ani a costat doar 1,5 milioane de euro. Zwolle mai poate primi alte 3,5, insa van den Berg trebuie sa ajunga o legenda a clubului. Olandezii vor incasa banii doar daca van den Berg ajunge la 350 de meciuri in tricoul lui Liverpool.

"E un sentiment incredibil. Pentru mine, Liverpool e cel mai mare club din lume. Sa ajung aici e un vis implinit. Sunt foarte bucuros. Antrenorul e un om extraordinar si unul dintre motivele pentru pentru succesul acestui club. Si pentru el sunt aici. Cred ca e cel mai bun loc pentru mine, sper sa joc o multime de meciuri pentru Liverpool", a spus van den Berg pentru site-ul lui Liverpool.

Pustiul are 15 meciuri in prima liga olandeza pentru Zwolle si e international U19 in Olanda.



