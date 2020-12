La ce sa se astepte Coltescu?! Cavani, amenda URIASA si suspendare 3 meciuri dupa ce i-a zis 'negrito' unui prieten intr-un comentariu pe net!

Lupta impotriva rasismului e dusa la extrem in Anglia!

Edinson Cavani a fost amendat cu 120 000 de euro si suspendat 3 meciuri dupa ce i s-a adresat unui prieten intr-un mod considerat nepotrivit. Cavani i-a spus 'negrito' unui amic, dupa ce acesta il felicitase. Postarea a fost considerata cu caracter rasist, iar Cavani a trebuit s-o stearga. Pe langa amenda si suspendare, starul lui Manchester United va trebui sa treaca si printr-un program de educare pe teme rasiale.

Desi si-a cerut scuze public si si-a recunoscut vinovatia in fata comisiei federatiei engleze, Cavani n-a avut parte de prea multa intelegere. Mesajul sau, publicat dupa victoria lui United cu 3-2 in fata lui Southampton, a fost considerat iresponsabil. Nici explicatiile lui Cavani n-au convins: "Intentia mea era sa-mi salut un prieten intr-un limbaj folosit cu drag, sa-i multumesc pentru ca ma felicitase pentru jocul meu. Nu am vrut sa jignesc pe nimeni, asta e ultima mea intentie. Sunt complet impotriva rasismului si am sters mesajul imediat dupa ce mi s-a explicat ca poate fi interpretat intr-o alta nota."



Cavani va fi indisponibil pentru jocul cu Aston Villa, de maine, dar si pentru partidele cu Manchester City, de pe 6 ianuarie, din semifinalele Cupei Ligii, si Watford, din turul 3 al Cupei Angliei.