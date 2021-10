Apărătorile lui Ronaldo au devenit virale într-un timp record. Detaliul surprins de camerele de filmat: fanii au fost uimiți 

Cristiano Ronaldo nu a reușit să înscrie, însă starul portughez a ieșit în prim plan cu un alt detaliu. O fotografie de pe marginea terenului, când își aranja echipamentul, a devenit virală într-un timp record.

Camerele de filmat au surprins apărătorile fotbalistului, apaărători pe care erau imprimate mai multe imagini cu chipul său.

"Doar Ronaldo putea să-și pună poze cu fața sa pe apărători", "Ronaldo purtând apărători cu chipul său este atât de specific lui" sunt doar câteva dintre comentariile fanilor apărute pe rețelele de socializare.

După șapte etape, Manchester United se află pe poziția a treia, cu 14 puncte, însă mai poate fi întrecută de Manchester City și West Ham în funcție de rezultatele din această etapă.

Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19