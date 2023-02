Kevin De Bruyne l-a îmbrâncit pe Mikel Arteta și a fost atacat cu sticle de fanii lui Arsenal

De Bruyne a deschis scorul în meciul care a adus-o pe Manchester City pe primul loc în Premier League, iar ulterior a fost protagonistul a două incidente.

În minutul 51, la scorul de 1-1, Kevin De Bruyne s-a grăbit să execute o lovitură de la margine din dreptul băncii de rezerve a lui Arsenal. Mikel Arteta, antrenorul "tunarilor", a împins mingea pentru a întârzia atacul lui City, iar belgianul a avut o reacție nervoasă, împingându-l pe tehnicianul adversarilor și reproșându-i gestul făcut.

Meciul a continuat fără a exista vreo sancțiune din partea arbitrului pentru cei doi, iar De Bruyne a fost înlocuit în minutul 87, când scorul era deja 3-1.

Mijlocașul belgian a avut probleme și după ce a ieșit de pe teren. În drumul către banca de rezerve, De Bruyne s-a ferit de mai multe sticle aruncate din tribună de fanii lui Arsenal. În tot acest timp, jucătorul lui City s-a uitat încontinuu către suporterii londonezilor și a zâmbit.

Kevin De Bruyne got pelted by bottles from Arsenal fan! ????

pic.twitter.com/isHY4fFPQB