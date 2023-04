Jurgen Klopp, fără perdea la adresa unui jucător de la Liverpool: „Credeam că e deștept”

Liverpool se află în acest moment pe locul șapte în eșalonul de top al Angliei, cu 50 de puncte după 31 de meciuri disputate. În ultimele două confruntări, formația dirijată de Jurgen Klopp a obținut două victori importante, care i-ar propulsa mai mult spre TOP 4: 6-1 vs Leeds, 3-2 vs Nottingham.

Printre puținele transferuri realizate de „cormorani” în acest sezon face parte și Cody Gakpo, fostul căpitan de la PSV Eindhoven care, până în acest moment, și-a demonstrat clasa la Liverpool, reușind să se integreze în angrenajul lui Jurgen Klopp și să ofere câteva goluri importante pentru echipa de pe Anfield.

Antrenor neamț a vorbit despre Gakpo, care are cinci reușite în 14 apariții în Premier League, evidențiind faptul că e un bun fotbalist și că poate evolua în orice poziție din atac, atât în benzi, cât și în centru.

„Cody Gakpo a fost căpitanul celor de la PSV. Nu știam cum de se poate întâmpla asta atât de repede, are 23. Credeam că e foarte deștept, foare deschis și un jucător de echipă.

Mai mult, e un fotbalist bun. Poate evolua în orice poziție, poate juca în benzi, dar și în centru”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Klopp: “Cody Gakpo was PSV captain – I had no clue how that happens that early, he’s 23… I thought: he's super-smart kid, really open and a real team player”. ???? #LFC

