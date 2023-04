Ce decizie a luat Roberto Firmino, după ce a fost ofertat de Barcelona

Sud-americanul a intrat în ultimele luni de contract cu gruparea de pe Anfield, astfel că la finele acestui sezon competițional va deveni liber de contract. Inițial, a apărut în spațiul public varianta unui transfer la Galatasaray, cu care ar fi ajuns la un acord, după cum au susținut publicațiile din Liverpool.

Apoi s-a zvonit că Firmino ar fi ajuns la un acord cu Barcelona, care este interesată de transferul său. Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că gruparea catalană îi are în ”capul listei” pe Inigo Martinez, Ilkay Gundogan și Leo Messi.

Cât despre Firmino, acesta preferă să nu se grăbească, urmând să analizeze ofertele pe care le va primi în această perioadă iar apoi să aleagă următorul club din cariera sa.

Understand there’s nothing agreed or signed between Roberto Firmino and Barcelona at this stage. ???????? #FCB

It’s not even advanced deal — just name discussed internally. Barça priorities are Iñigo, Gündogan, of course Messi.

Firmino, still exploring options — no decision made yet. pic.twitter.com/Ekv328XDWu