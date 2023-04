Liverpool a activat planul B, după ce a renunțat la Bellingham. Transferul pregătit de Jurgen Klopp

Formația de pe Anfield Road a insistat în ultimele luni pentru transferul lui Jude Bellingham, de la Borussia Dortmund, însă suma prea mare solicitată de clubul german (120 de milioane de lire sterline) a determinat-o pe Liverpool să se răzgândească.

Inclusiv Jurgen Klopp a confirmat că transferul lui Bellingham nu se poate realiza, iar Mundo Deportivo, care citeză The Times, scrie că Liverpool "a activat acum planul B". Este vorba despre Ryan Gravenberch, un mijlocaș de 20 de ani care joacă la Bayern din vara anului trecut.

Gravenberch, un produs al academiei lui Ajax, a fost cumpărat de Bayern în vara anului trecut, pentru 18,5 milioane de euro. Totuși, olandezul nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, fiind folosit în 27 de meciuri (doar patru ca titular), în care a marcat un gol și a oferit un assist.

Liverpool ar fi făcut deja pași concreți pentru transferul lui Gravenberch și ar fi discutat cu tatăl fotbalistului. Sursa citată scrie că suma pentru mutare ar putea fi de doar 25 de milioane de euro, cu mult sub cea solicitată pentru Bellingham.

A Liverpool representative was in the Netherlands on Tuesday for talks with Ryan Gravenberch's father, Ryan senior, who mentors the player's career, as the English club step up their interest in the midfielder [@JNorthcroft] pic.twitter.com/p2llfksGON