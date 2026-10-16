Alex Iwobi va antrena echipa Project 17 FC din Baller League

Alex Iwobi va fi managerul echipei Project 17, în competiția de fotbal indoor Baller League. Meciurile se joacă între echipe de șase jucători, cu reguli ciudate (fără ofside, punctare dublă pentru goluri de la distanță, eliminare pentru fault în ultimele trei minute, sesiuni rapide de 3 contra 3 etc.) și managerii sunt implicați activ în selecția loturilor și în alegerea tacticii de joc.

Liga are și alți foști jucători în poziții de manageri, printre care Micah Richards (Deportrio / ex - Manchester City, Fiorentina, Aston Villa, Anglia), Chloe Kelly (Clutch / jucătoare în activitate la Arsenal, a mai jucat la Everton și Manchester City), Jay-Jay Okocha (Toma / ex-Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, PSG, Bolton, Qatar SC, Hull City, Nigeria) și Jens Lehmann (N5 / ex-Schalke 04, AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, VfB Stuttgart, Germania), dar și influencerii KSI (Prime), Sharky (SDS), Niko Omilana (NDL) și Danny Aarons (RTG FC).

În timp ce vedeta sa s-a implicat în acest proiect, Fulham trece printr-un moment dificil. Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa ocupă locul 20 în Premier League (0 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri), va înfrunta pe Crystal Palace în EFL Cup (28 octombrie / turul 4) și va juca primul meci în FA Cup la începutul lunii ianuarie 2027 (turul 3). Iwobi a jucat în toate cele șase meciuri de campionat din acest sezon.

Iwobi s-a lansat și în muzică

Alexander Chuka Iwobi (30 de ani) este născut la Lagos (Nigeria) și a fost junior la clubul Arsenal (2004-2015). La nivel de seniori a evoluat pentru Arsenal (2015-2019), Everton (2019-2023) și Fulham (2023-prezent). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Angliei (U16, U17, U18), dar a ales să joace pentru Nigeria, bifând 101 selecții și 10 goluri.

În palmares are FA Cup (2016-2017), FA Community Shield (2015, 2017), finale de EFL Cup (2017-2018) și Europa League (2018-2019), Victory Shield U16 (2011), o finală de Africa Cup of Nations (2023 / + locuri 3 în 2019 și 2025), CAF Youth Player of the Year (2016), Everton Players' Player of the Year (2023), Order of the Niger și includerea în CAF Squad of the Year (2016). Poate juca ca mijlocaș central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 20 de milioane de euro.

Fotbalistul s-a lansat și în muzică sub numele de scenă "17" (numărul avut pe tricou la Fulham), lansând piesele "Don't Shoot" (2024 / împreună cu fotbaliștii Chuba "Skoli" Akpom și Medy "Don-EE" Elito), "What's Luv?" (2024 / împreună cu artiștii SPKS și MBrown) și "Letter" (2025) și albumul "More To Life" (2026 / guest appearances Fido, 24AM, Giddi și SPKS).

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