În stadionul nou-promovatei Luton Town se intră ca în bar: cu câte milioane îl vor moderniza pentru Premier League

Luton Town a promovat în premieră în Premier League, după finala de play-off câștigată în detrimentul Coventry City, la loviturile de departajare. 6-5 a fost scorul înregistrat la penalty-uri, după ce partida s-a încheiat cu scor egal, 1-1. În minutul 117 al prelungirilor, Luton Town a avut un gol anulat.

În 2014, Luton Town promova în fotbalul profesionist englez, adică din Liga Națională în League Two, al patrulea eșalon fotbalistic.

