Klopp a imprumutat "metoda Becali" si i-a dat SMS unui jucator de la Burnley: "Te iau la Liverpool daca ii dai gol lui City"

Liverpool si Manchester City sunt in focuri! Cele doua echipe se bat pentru titlul din Premier League. Formatia lui Pep Guardiola are un avantaj: depinde doar de ea pentru a castiga trofeul!

Manchester City are 89 de puncte dupa 35 de meciuri si o poate depasi astazi pe Liverpool (91 puncte, 36 meciuri disputate). Trupa antrenata de Guardiola joaca de la 16:05 la Burnley.

Daca City castiga tot pana la final, insemnand meciurile cu Burnley, Leicester si Brighton, se va incorona din nou campioana a Angliei.



Cei de la Liverpool se roaga la divinitate pentru o minune. Ei spera ca Burnley sa o incurce astazi pe Manchester City, iar ei sa ramana pe primul loc in Premier League.

Klopp isi pune cele mai mare sperante in atacantul Ashley Barnes, de la Burnley, autor a 11 reusite in acest sezon din Premier League.

Barnes a spus in presa engleza ca a primit un SMS de la Klopp.

"Mi-a zis ca s-ar putea sa ma ia la Liverpool daca dau gol cu City", a spus Ashley Barnes pe un ton glumet.

"Deci...s-ar putea sa ma transfer la vara", a continuat acesta.

Barnes le-a dat in acest sezon goluri lui Arsenal, Tottenham, Chelsea si Manchester United.

El a mai jucat de-a lungul carierei pentru Oxford, Salisbury, Eastbourne Borough, Plymouth Argyle, Torquay, Brighton si Burnley.

Klopp said he might sign me if I score against Man City! – Barnes https://t.co/jTmzI2VPFP pic.twitter.com/K6K70LDfTF