La scorul de 1-0 pentru Liverpool, după golul marcat de Diogo Jota, Dominik Szoboszlai (23 de ani), starul Ungariei, transferat de ”cormorani” pentru 70 de milioane de euro, a construit o fază de excepție, încheiată cu un gol marcat de Darwin Nunez.

Szoboszlai a luat o acțiune pe cont propriu, a combinat excelent cu Mohamed Salah și a trimis în centrul careului, acolo unde se afla atacantul uruguayan, care a înscris cu piciorul stâng.

Reușita lui Szoboszlai a creat isterie pe rețelele de socializare: ”Este cu siguranță cel mai bun mijlocaș din Premier League”, a fost una dintre reacțiile de pe Twitter.

DARWIN NÚÑEZ DOUBLES THE LEAD! DOMINIK SZOBOSZLAI WITH THE ASSIST! GREAT PLAY FROM MO SALAH IN THE BUILDUP! pic.twitter.com/ozENqU6Jqe

Szoboszlai a devenit în scurt timp un jucător important în echipa lui Liverpool. A jucat până acum în 12 meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze două goluri.

Dominik Szoboszlai is definitely the best attacking Midfielder in the EPL, what an assist????❤️ pic.twitter.com/5BsTtshXvq