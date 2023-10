Reacția lui Liverpool, după ce părinții lui Luis Diaz au fost răpiți în Columbia

Părinții lui Luis Diaz, Luis Manuel Diaz și Clienis Marulanda, au fost răpiți sâmbătă seară în timp ce mergeau spre locuința lor din Los Olivos, Barrancas.

Publicația GOAL a punctat faptul că sunt două versiuni prin care părinții vedetei „cormoranilor” au fost răpiți: fie motocicliști înarmați le-au interceptat mașina și i-au răpit, fie părinții lui Diaz au fost răpiți în momentul în care se uitau la un meci.

„Sperăm că problema se rezolvă în siguranță și cât mai curând posibil. Între timp, bunăstarea jucătorului va continua să fie prioritatea noastră imediată”, se arată în comunicatul emis de formația dirijată de Jurgen Klopp.

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.