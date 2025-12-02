Cei doi pot deveni adversari pe teren în competițiile europene.



Thiago Silva poate ajunge la Milan, fiul său a devenit fotbalist profesionist la Chelsea

Thiago Silva (41 de ani) este aproape să se întoarcă în Europa, la AC Milan, fiind curtat insistent de clubul din Serie A, în ciuda vârstei sale. Brazilianul a mai primit o veste excelentă.



Fiul său, Isago Silva (17 ani), va semna primul său contract de fotbalist profesionist cu Chelsea. Acesta joacă tot fundaș, la fel ca tatăl său, și a ajuns la academia echipei de pe Stamford Bridge, în 2020, împreună cu fratele său, Iago Silva (14 ani), după ce celebrul lor tată a fost transferat de la PSG.



Isago Silva a fost felicitat personal de Estevao

Thiago Silva a jucat la Chelsea între 2020 și 2024, bifând 155 de meciuri și 9 goluri și trecându-și în palmares Champions League (2020-2021), Supercupa Europei (2021) și FIFA Club World Cup (2021). Acum evoluează la Fluminense în Campeonato Brasileiro Serie A / Campeonato Carioca.



Isago Silva este un jucător polivalent și poate evolua pe posturile de fundaș stânga, fundaș central și închizător și deocamdată joacă pentru echipa U18 a lui Chelsea. Puștiul a fost felicitat personal de conaționalul Estevao Willian (18 ani), extrema stângă cumpărată de la Palmeiras pentru 45 de milioane de euro.

