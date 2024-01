”Finala” pentru postul de antrenor al lui Liverpool se joacă în doi!

Antrenorul Jurgen Klopp (56 de ani) și-a anunțat plecarea de la echipă la finalul acestui sezon printr-un videoclip postat de Liverpool pe rețelele de socializare.

”Nu mai am energie”. Așa și-a motivat tehnicianul german decizia în fața suporterilor lui Liverpool, pentru care și-a declarat, din nou, toată dragostea și admirația.

În 24 de ore, în spațiul public au apărut mai multe nume de posibili antrenori pentru fosta campioană a Europei și a Angliei, dar doi dintre aceștia par să fie favoriți. Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, este vorba despre Roberto De Zerbi și Xabi Alonso.

Primul, fost jucător la CFR Cluj, a avut o ascensiune incredibilă în carieră, reușind s-o califice pe Brighton pentru prima oară în istorie în cupele europene, după ce a mai antrenat Benevento, Sassuolo sau Șahtior Donețk.

???? Xabi Alonso and Roberto De Zerbi are the first names on Liverpool's list to replace Jürgen Klopp. ????‍????

(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/TVgRRh65Gr