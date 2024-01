Neamțul a preluat-o pe Liverpool pe 8 octombrie 2015, iar clubul a intrat într-un amplu proces de modernizare. Klopp a venit în locul lui Brendan Rodgers, care a ratat în mod dramatic câștigarea titlului alături de "cormorani".

Imaginea neînțeleasă care va rămâne în istoria lui Liverpool

Primul meci din era Jurgen Klopp a avut loc în deplasare, pe terenul lui Tottenham. Liverpool și Spurs au remizat, scor 0-0. Neamțul încă analiza lotul și încerca să contureze un prim 11 de încredere.

Va rămâne în istorie gestul făcut la finalul meciului Liverpool - West Bromwich Albion, scor 2-2, de pe 13 decembrie 2015. Băieții lui Klopp au fost conduși pe final, dar au egalat în minutul 90+6, grație unui gol marcat de Divock Origi.

Liverpool celebrating in front of their fans after a 2-2 draw against West Brom in 2015.#LIVWBA pic.twitter.com/Lp5h5BPhg5 — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) December 27, 2020

După acel meci, Klopp și-a strâns jucătorii și le-a cerut să meargă în dreptul peluzei The Kop. Fotbaliștii și cei din staff au format un lanț uman în fața galeriei. Fanii i-au aplaudat pe favoriții lor, deși Liverpool ocupa locul 9 în Premier League. Pe internet au curs mii de glume după acel moment, pentru că Liverpool sărbătorea o remiză cu West Brom, pe Anfield.

Primul 11 al lui Liverpool. în 2015: Mignolet - Clyne, Skrtel, Lovren, Moreno - Henderson, Can, Milner - Lallana, Benteke, Coutinho

Jurgen Klopp a explicat ulterior, într-un interviu, de ce le-a cerut jucătorilor să salute suporterii după egalul cu West Brom:

"Suporterii sunt importanți, dar nu sunt mereu tratați așa cum ar trebui. Fără ei nu putem juca la nivelul nostru cel mai bun, nu avem cum. După acel 2-2 cu West Brom am vrut să le mulțumesc pentru prezența la meci. Am luat echipa și am dus-o în fața peluzei Kop, iar acest lucru a dat naștere multor discuții. Am vrut să arătăm că suntem uniți, 100% uniți! Asta înseamnă că știu că sunt responsabil pentru performanță, dar și că ei sunt responsabili pentru atmosferă", a declarat Klopp, în 2018.

Palmaresul lui Klopp

Din 2015 și până acum, Klopp a condus-o pe Liverpool în 464 de meciuri oficiale. Acesta a obținut 318 victorii și a adus șapte trofee pe Anfield.

A câștigat tot ce se putea, de la Premier League și până la UEFA Champions League. Ar fi putut să-și treacă în palmares și trofeul Europa League, dar a pierdut o finală împotriva specialistei Sevilla.

În acest sezon, Liverpool aleargă după un nou titlu în Premier League. "Cormoranii" conduc în clasament, dar sunt urmăriți de Manchester City și Arsenal.

Klopp a șocat pe toată lumea după ce a anunțat că se desparte de Liverpool: "Pot înțelege că e un șoc pentru mulți oameni în aceste momente, când o auzi pentru prima dată, dar în mod clar pot explica asta sau măcar să încerc să explic. Rămân fără energie. Nu am o problemă acum, în mod clar, cred că o știu deja de ceva timp că trebuie să anunț asta la un anumit punct. Însă sunt bine acum, însă știu că nu pot face la nesfârșit acest lucru", a transmis managerul german.