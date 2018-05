Final de cariera pentru veteranul lui United. Cum s-a despartit de fotbal omul cu peste 400 de prezente in triocul diavolilor >>>

Dupa 12 ani pe Old Trafford, Michael Carrick a jucat meciul cu numarul 464 si ultimul in tricoul lui Manchester United.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Duminica seara Manchester United a invins pe Watford cu 1-0 la ultimul meci al veteranului englez. Mourinho a declarat ca :'Michael Carrick, capitanul nostru, va fi titular in ultimul sau meci pe Old Trafford, in fata fanilor'.Mijlocasul englez a fost inlocuit de Pogba in minutul 85 pentru a-i oferi un 'standing ovation', iar tot stadionul s-a ridicat in picioare si l-a aplaudat.

Rooney, Gerrard, Scholes, Lampard si Rio Ferdinand l-au felicitat pe Carrick pentru cariera sa cu ajutorul unui videoclip. Din realizarea acestuia nu a lipsit nici legendarul Sir Alex Ferguson care, inainte sa pateasca tragicul accident, a spus lucruri frumoase despre fostul sau elev:

'Ai servit clubul foarte bine, ai fost intotdeauna consistent in jocul tau si performantele tale pe teren au fost fantastice. Sunt onorat ca te-am avut sub comanda mea ca jucator, dar si ca persoana in sine. Sunt sigur ca vei fi un antrenor grozav si abia astept sa te vad 'la treaba', a spus fostul antrenor in videoclip.

Ander Herrera, colegul sau, a spus despre acesta ca :'E o legendă. A avut un succes urias la acest club si a fost unul dintre cei mai buni mijlocasi din lume in ultimii zece ani. Este o mare pierdere, nu numai pentru Manchester United, ci și pentru lumea fotbalului'.

Michael Carrick, 36 de ani, a venit de la Tottenham la United in 2006 pentru 14 milioane de lire. Acesta a jucat 464 de meciuri pentru diavoli in toate competitiile si cele mai notabile trofee cucerite sunt 5 Premier League si un Champions League.

La finalul sezonului, Carrick urmeaza sa ajunga in staff-ul tehnic al lui Jose Mourinho. Manchester United poate castiga un trofeu in acest sezon daca invinge Chelsea in finala Cupei Angiei, sambata, 19.05 de la ora 19:15.