Situatie DISPERATA la United! Transferuri "blocate" pentru perioada de iarna: decizia luata de conducere in asteptarea demiterii lui Mourinho

Manchester United se afla intr-o situatie critica. "Diavolii" sunt pe locul 8 in Premier League dupa 12 etape.

Jose Mourinho si conducerea clubului au o relatie rece si sunt sanse foarte mici ca cele doua parti sa ajunga la un consens. Presa engleza noteaza ca perioada de transferuri din iarna va fi inexistenta pentru United deoarece nici Mourinho si nici oamenii din conducerea clubului nu sunt deschisi la dialog.

Mourinho este suparat pentru ca nu a fost ascultat in vara atunci cand a cerut anumite transferuri inainte de startul sezonului. De cealalta parte, conducerea lui United nu vrea sa riste sa aduca acum o serie de jucatori, iar apoi sa se desparta de tehnicianul portughez si sa ramana in lot cu fotbalisti adusi special pentru a se plia in planul gandit de "The Special One".