VIDEO EXCLUSIV La București erau -13 grade. Chelsea nu a mai ținut „de-o viață” poarta intactă într-un meci de Premier League

La București erau -13 grade. Chelsea nu a mai ținut „de-o viață” poarta intactă într-un meci de Premier League Premier League
Alexandru Hațieganu
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Xabi Alonso nu reușește, pentru moment, să aducă stabilitatea mult așteptată în apărarea echipei Chelsea Londra.

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ChelseaXabi AlonsoapararePremier League
Din articol

Chelsea a ajuns la 21 de meciuri în Premier League în care nu a reușit să încheie timpul de joc fără gol primit.

Ultima dată când fosta campioană a Angliei a încheiat un meci de campionat în care a păstrat poarta intactă a fost în data de 17 ianuarie 2026, într-un succes bifat pe Stamford Bridge, scor 2-0, împotriva lui Brentford, echipa care i-a administrat lui Chelsea un categoric 3-0, în etapa dinaintea pauzei internaționale.

Chelsea, fără gol primit într-un meci de Premier League din 17 ianuarie 2026

Xabi Alonso continuă să caute răspunsuri, dar are cea mai slabă defensivă din Premier League, după cinci etape.

Chelsea a primit 12 goluri, cu 2 mai multe decât cele marcate, iar nici locul zece în clasament nu încurajează, în momentul de față.

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO, „albaștrii” vor avea șansa de a corecta tendința, în meciul Chelsea - Bournemouth, din cadrul etapei a șasea.

Xabi Alonso

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Granit Xhaka și Xabi Alonso, la Bayer / Foto IMAGO
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Xabi Alonso, printre antrenorii clubului Chelsea cu record negativ

În istoria nedorită a clubului Chelsea, Xabi Alonso și-a făcut deja apariția, fiind al patrulea cel mai slab tehnician, când vine vorba de numărul de goluri încasate în primele cinci meciuri, ca antrenor al lui Chelsea.

Doar Terry Connor (16), Sammy Lee (13) și Scott Parker (13) au primit mai multe goluri, în primele cinci meciuri ca antrenori ai clubului londonez, de două ori câștigător în Liga Campionilor, notează Sports Illustrated.

Program intens pentru Chelsea, în octombrie

După meciul cu Bournemouth, Chelsea are programate în Premier League dueluri cu Everton, în deplasare - sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 14:30 -, cu Tottenham, acasă, o săptămână mai târziu, de la ora 19:30, și cu Manchester United, în ultima zi a lunii octombrie, de la 14:30.

Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO!

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