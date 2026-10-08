Chelsea a ajuns la 21 de meciuri în Premier League în care nu a reușit să încheie timpul de joc fără gol primit.

Ultima dată când fosta campioană a Angliei a încheiat un meci de campionat în care a păstrat poarta intactă a fost în data de 17 ianuarie 2026, într-un succes bifat pe Stamford Bridge, scor 2-0, împotriva lui Brentford, echipa care i-a administrat lui Chelsea un categoric 3-0, în etapa dinaintea pauzei internaționale.

Chelsea, fără gol primit într-un meci de Premier League din 17 ianuarie 2026

Xabi Alonso continuă să caute răspunsuri, dar are cea mai slabă defensivă din Premier League, după cinci etape.

Chelsea a primit 12 goluri, cu 2 mai multe decât cele marcate, iar nici locul zece în clasament nu încurajează, în momentul de față.

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO, „albaștrii” vor avea șansa de a corecta tendința, în meciul Chelsea - Bournemouth, din cadrul etapei a șasea.

