Englezii au aflat cine va fi URMASUL lui Arsene Wenger la Arsenal: "A inceput deja treaba!" Surpriza uriasa pregatita de conducerea clubului

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Arsenal l-a ales pe succesorul lui Arsene Wenger! Dupa 22 de ani petrecuti pe banca clubului londonez, Wenger a anuntat in aprilie ca va parasi echipa in aceasta vara. Desi au aparut variante precum Brendan Rodgers, Carlo Ancelotti, Thierry Henry, Patrick Vieira, Thomas Tuchel, Luis Enrique sau Max Allegri, cei de la Arsenal au ales altceva!

Conform celor de la The Independent, Mikel Arteta va deveni noul antrenor al lui Arsenal! Varianta preferata initial de cei de la Arsenal, Allegri, a anuntat dupa ce Juventus a cucerit cel de-al 7-lea titlu consecutiv in Serie A ca va continua la Juve astfel ca Arsenal a finalizat negocierile cu Arteta, cel care a fost secundul lui Pep Guardiola la Manchester City in ultimele 2 sezoane.

Jurnalistii britanici scriu ca Arteta deja "a inceput sa-si planuiasca staff-ul pe care il va avea la Arsenal". Un anunt oficial ar urma sa fie facut in urmatoarele 2 saptamani.