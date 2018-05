Merci, Arsene! Wenger si-a luat ramas bun dupa 22 de ani de la Arsenal! Gestul superb facut inaintea partidei

Meciul cu numarul 1235 pe banca lui Arsenal s-a incheiat cu o victorie pentru Arsene Wenger.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Arsenal a castigat cu 1-0 in deplasare la Huddersfield prin golul lui Pierre-Emerick Aubameyang la ultima partida a lui Arsene Wenger pe banca lui Arsenal. A fost si meciul cu numarul 1.000 pentru Arsenal in Premier League si 1.235 pentru Wenger pe banca echipei.

Arsene Wenger a anuntat luna trecuta ca va pleca la finalul actualei stagiuni iar partida cu Huddersfield a fost finalul perfect - Wenger s-a inclinat in fata suporterilor inainte de partida iar apoi a venit prima victorie in deplasare din anul calendaristic 2018 pentru "tunari".

Meciul a aratat si ca Wenger lasa echipa cu resurse de a se lupta cu celelalte rivale din Premier League - Aubameyang a marcat unicul gol al partidei si a ajuns la 10 reusite in Premier League in 13 meciuri, devenind jucatorul care ajunge cel mai rapid la acest prag din istoria lui Arsenal.

It's the end of an era... 22 years

1,235 games

716 wins

2,298 goals

1 Arsène Wenger#MerciArsène pic.twitter.com/5nn4K7blD4 — Arsenal FC (@Arsenal) May 13, 2018

A gentleman until the very end ???? Arsène Wenger bowed to the Arsenal fans before his final game in charge of the club. pic.twitter.com/mNRYox7JGm — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 13, 2018