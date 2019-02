ULTIMA ORA | Anunt BOMBA pentru fanii lui Liverpool! Ce se va intampla cu Jurgen Klopp: "E 99.9% sigur!"

Jurgen Klopp mai are contract pana in 2022 cu Liverpool.

Expert in fotbalul german si autor al cartii despre viata lui Jurgen Klopp, Raphael Honigstein, a anuntat ca Jurgen Klopp isi va prelungi contractul cu Liverpool! Actuala intelegere va expira in 2022 - Klopp a stat cate 7 ani in cariera la Mainz, respectiv Borussia Dortmund. In vara lui 2022, Klopp ar ajunge la 7 ani si jumatate pe banca lui

"Klopp este fericit in totalitate la Liverpool iar clubul este fericit cu el. Cred ca isi va prelungi contractul dincolo de 2022. Indiferent daca Liverpool va deveni campioana sau va castiga UEFA Champions League, 99.9% isi va prelungi contractul!



Bayern Munchen l-ar fi vrut pe Klopp, chiar si dupa (ce a castigat 2 titluri cu Borussia in fata lui Bayern) si probabil il vrea si acum. Asta nu inseamna ca nu va merge niciodata la Bayern.



Klopp spune din motive logice ca Bayern este unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Este flexibil si suficient de ambitios incat sa se gandeasca la aceasta oportunitate daca va mai exista" a spus Honigstein.