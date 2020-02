Ei sunt cei mai excentrici fotbalisti din Premier League: sunt colegi cu Rooney si sunt admirati pentru modul bizar in care se imbraca

Doi jucatori de la Everton au intors toate privirile la New York Fashion Week.

Dominic Calvert - Lewin (22 ani) si Tom Davies (21 de ani) sunt jucatorii lui Everton si au intors toate privirile la New York Fashion Week 2020, unde cei doi au fost invitati la prezentarea designerului american Michael Kors, unul dintre cei mai apreciati creatori de moda din lume. In timp ce alti fotbalisti din Premier League si-au petrecut scurta vacanta de iarna pe plajele insorite iale nsulele din Grecia, Asia sau Caraibe, cei doi au mers la New York, unde au urmarit unul dintre cele mai mari “fashion weeks” din lume, care formeaza alaturi de Paris, Londra si Milano asa-numitul “Big 4” al modei mondiale.

Cei doi au intrat imediat in atentia presei si a jurnalistilor de moda, care au scris ca “Calvert-Lewin a aratat ca un detectiv bine imbracat si sub acoperire din serialele tv ale anilor ’80, care merge sa vada care e treaba prin cluburi”, in timp ce despre Davies au spus ca “arata ca un personaj negativ dintr-un film britanic, nici nu stim daca tinuta sa e geniala sau foarte excentrica. Oricum, nu ne putem lua privirile de la pantofii lui albastri si ciocati”. Cert este ca prezenta celor doi fotbalisti din Premier League nu a ramas neobservata la New York, aducandu-le popularitate atat in randul impatimitilor de fashion din SUA, cat si a celor de soccer de peste ocean.

Tom Davies e nascut in Liverpool si e un produs al academiei lui Everton. El a debutat la echipa de seniori a “The Toffees” in 2015 si, de atunci a strans 96 de meciuri si 5 goluri. Joaca mijlocas central, are selectii la toate nationalele de juniori ale Angliei si castigat prestigiosul turneu de la Toulon in 2018. Pe Instagram el are 120.000 de urmaritori si este cotat la 18 milioane de euro.

Dominic Calvert - Lewin este nascut la Sheffield si a evoluat la Sheffield United, Stalybrigde Celtic, Northampton Town si Everton. La echipa din Liverpool a ajuns in 2016 si are 122 de meciuri si 30 de goluri. El poate evolua ca atacant sau mijlocas ofensiv si a inscris in finala Campionatului Mondial U20 din 2017, cand Anglia a cucerit titlul mondial. El este cotat la 22 de milioane de euro si are 164.000 de urmaritori pe Instagram.