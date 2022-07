După Gabriel Jesus, Arsenal cumpără încă un jucător de la Manchester City: "Acord verbal!"

Tunarii l-au transferat în această vară pe Gabriel Jesus de la campioana Angliei, în schimbul sumei de aproximativ 52 de milioane de euro, iar următorul jucător care poate face pasul de la Manchester City la Arsenal este fundașul stânga ucrainean Oleksandr Zinchenko (25 de ani).

Arsenal și Manchester City au ajuns la un acord verbal pentru Oleksandr Zinchenko, iar londonezii ar urma să plătească aproximativ 30 de milioane de lire sterline (35 de milioane de euro), anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Acum, Arsenal trebuie să ajungă la un acord și cu Zinchenko în ceea ce privește salariul și durata contractului, "o fază cheie pentru transfer", mai scrie sursa citată.

Zinchenko a fost transferat de Manchester City în 2016, de la Ufa, pentru doar două milioane de euro. Ucraineanul a devenit un om important în echipa lui Pep Guardiola, iar sezonul trecut a jucat în 28 de meciuri, reușind să ofere cinci pase decisive.

Arsenal and Manchester City have now reached verbal agreement in principle for Oleksandr Zinchenko, fee around £30m. Personal terms are still discussed. ⚪️???? #AFC

Salary and length of contract, in negotiation - key step to complete the agreement. pic.twitter.com/QJYrwdqJH1