Două erori majore ale VAR în Premier League: "Am contactat cluburile pentru a recunoaște"

Organismul care reprezintă arbitrii profesionişti englezi (PGMOL) a recunoscut duminică, într-un comunicat, că două erori au fost comise de către arbitrajul video (VAR) în detrimentul echipelor Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, şi Brighton, sâmbătă, în cursul etapei a 23-a din Premier League, informează AFP.

Principalul responsabil al arbitrajului englez, Howard Webb, "a contactat cluburile Arsenal şi Brighton pentru a recunoaşte şi explica erorile semnificative în procesul de utilizare a VAR în meciurile respective", a scris PGMOL.

"Ambele incidente se datorează unor erori umane", a adăugat organismul, fără a intra în detalii.

Un purtător de cuvânt al PGMOL a explicat pentru publicaţia Mail on Sunday că VAR-ul nu a verificat o posibilă poziţie de ofsaid a pasatorului decisiv la golul egalizator înscris de Brentford în partida cu Arsenal de la Londra (1-1), care ar fi dus la anularea golului oaspeţilor.

