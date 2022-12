Formaţia Liverpool a învins, vineri, cu scorul de 2-1, echipa Leicester, în etapa a XXVIII-a a campionatului Angliei, cu ajutorul lui Wous Faes, care a marcat de două ori în propria poartă.

Pentru Leicester a marcat Dewsbury-Hall, în minutul 3, însă apoi ghinionistul Wous Faes a trimis mingea în poarta echipei sale în minutele 38 şi 45.

Carragher, Proctor și Walters au comis-o și ei

Wout Faes este al 4-lea jucător care a marcat 2 autogoluri într-un singur meci din Premier League, după Jamie Carragher (1999, Liverpool vs Manchester United), Michael Proctor (2003, Sunderland vs Charlton) şi Jonathan Walters (2013, Stoke City vs Chelsea), scrie news.ro.

Fundașul central belgian, prezent cu naționala la Campionatul Mondial din Qatar, a semnat însă cea mai rapidă ”dublă” de autogoluri din Premier League, în doar 7 minute.