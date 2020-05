Doi jucatori din Premier League primesc suport de la o fundatie si se pregatesc sa recunoasca public ca sunt gay!

Cinci fotbalisti cunoscuti din Anglia, printre care si doua vedete din Premier League, au cautat suport de la Justin Fashanu Foundation.

“Nimeni nu vrea sa faca primul pas si sa declare public ca este gay. Acesti jucatori sunt prinsi intr-o cursa, rusinati. Ei cred ca societatea nu ii va accepta, asa ca isi traiesc vietile in secret. Este trist ca se intampla acest lucru. Dar ei vor fi deschizatori de drumuri, cred ca mai multi vor iesi in fata in perioada urmatoare. Presa ii va trata problema diferit acum si nu cred ca vor mari fi probleme cu fanii, ca in trecut. Statisticile spun ca unul din 10 barbati este gay sau bisexual, asa ca ideea ca nu este nici unul care joaca fotbal nu este conforma cu adevarul”, a spus Amal, nepoata lui Justin Fashanu, cea care conduce fundatia ce poarta numele fostului fotbalist.

Justin Fashanu a fost primul jucator de fotbal din Anglia care a recunoscut public ca este homosexual. El a jucat ca atacant, intre 1978 si 1997, la Norwich City (Anglia), Adelaide City (Australia), Nottingham Forest (Anglia), Southampton (Anglia), Notts County (Anglia), Brighton & Hove Albion (Anglia), Los Angeles Heat (SUA), Edmonton Brickmen (Canada), Manchester City (Anglia), West Ham United (Anglia), Leyton Orient (Anglia), Hamilton Steelers (Canada), Southall FC (Anglia), Toronto Blizzard (Canada), Leatherhead FC (Anglia), Newcastle United (Anglia), Torquay United (Anglia), Airdrieonians FC (Scotia), Trelleborg FF (Suedia), Heart of Midlothian (Scotia), Atlanta Ruckus (SUA) si Miramar Rangers (Noua Zeelanda). Are 11 selectii si 5 goluri pentru Anglia U21, printre care si o dubla intalnire cu echipa de tineret a Romaniei in preliminariile Euro 1982.

In octombrie 1990, el a recunoscut intr-un interviu pentru un tabloid britanic ca este gay, dezvaluind ca majoritatea colegilor au primit bine vestea, dar ca unii faceau glume malitioase in privinta orientarii sale sexuale si ca devenise tinta preferata pentru abuzurile verbale ale galeriilor adverse. In 1991, el a fost din nou pe prima pagina a ziarelor pentru relatia cu actrita Julie Goodyear din telenovela Coronation Street, dar, dupa ce a recunoscut ca e gay, a suferit “prejudicii imense” de imagine si niciun club nu i-a mai oferit un contract pe termen lung. Chiar fratele sau, John Fashanu, si el fotbalist la Norwich, Millwall, Wimbledon si Aston Villa, a spus ca “fratele meu este un proscris”, dupa aparitia articolului.

Dupa ce a fost acuzat in SUA de asalt sexual asupra unui tanar de 17 ani, el a negat acuzatiile si a afirmat ca sexul a fost consensual, dar Fashanu s-a spanzurat intr-un garaj abandonat din Londra, la intoarcerea in Anglia. In biletul de adio a scris ca a realizat ca urma sa fie declarat vinovat doar din cauza orientarii sale sexuale si ca nu voia sa mai aduca disconfort prietenilor si familiei. In 2020, el a fost inclus in National Football Museum Hall of Fame, dupa ce, in trecut, fusese plasat pe locul 99 in Top Lesbian si Gay Heroes de catre publicatia The Pink Heroes. De la moartea lui Fashanu niciun fotbalist din Anglia nu a mai recunoscut ca e gay.