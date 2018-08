Federer a vorbit despre jucatorii gay din circuitul ATP dupa dezvaluirea momentului in tenis

Roger Federer a abordat la Cincinnati un subiect delicat in circuitul ATP.

Federer a vorbit despre faptul ca in tenisul mondial niciun jucator gay nu si-a admis orientarea sexuala cat inca era in activitate. Elvetianul a abordat acest subiect in urma marturiei fostului jucator de tenis, Brian Vahaly, in varsta de 39 de ani.

Americanul retras din activitate in 2007 a dezvaluit la 11 ani de la retragere ca este homosexual, iar pe 23 august va sustine un eveniment in care isi va spune povestea.

"Cred ca nu e nicio problema cu asta. E adevarat ca nu ne-am confruntat niciodata cu acest lucru. Nu stiu de ce, voi stiti? Nu a fost niciunul, sau unii au ales sa nu o faca? Cred ca ar fi cu totul acceptat, fara probleme. Eu ii sustin din toata inima. E un lucru bun. Nu conteaza de unde vii, cine esti, eu sustin acest lucru si trebuie sa vorbesti despre asta. Cred ca s-ar simti mai bine astfel, sa fiu sincer, iar cu totii ar trebui sa ne sustinem unii pe ceilalti pe aceasta planeta", a declarat Roger Federer, potrivit Tennis World USA.