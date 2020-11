BREAKING NEWS | 'Mbappe' Coman, propus la Barcelona pentru o suma GIGANT: "De ce sa nu dea 20 de milioane pe el?!" Anuntul lui Becali

Florinel Coman e in faza finala de recuperare dupa accidentarea la glezna suferita in meciul cu Backa Topola din preliminariile Europa League.

Becali abia il asteapta inapoi! Varul sau, Giovanni, pregateste un transfer pe multe milioane pentru 'Mbappe' de Romania! Agentul Giovanni Becali vrea sa discute personal cu Koeman despre transferul lui Coman pe Camp Nou. Are nevoie, insa, de o performanta importanta a fotbalistului alaturi de FCSB. Inainte sa se accidenteze, Florinel traversa o perioada de forma excelenta.

La fel cum s-a intamplat cu Gardos, transferat in Premier League datorita relatiei de prietenie dintre Giovanni si Koeman, si Florinel Coman ar putea fi in centrul unei mutari importante pe acelasi traseu.

"Eu am inceput relatia cu Ronald Koeman cand era la Barcelona, beam cafeaua cu el. Avea un tabiet, inainte de antrenament venea si bea cafeaua frumos si elegant. Gardos a fost pe lista lui Pochettino la Southampton. Dupa ce a venit Koeman, nu a zis ca il vrea pe Gardos, m-a intrebat de caracter. I-am zis: 'Caracter ca al lui Chivu!'

Vorbesc cu el, dar nu am ce sa ii propun. La tineret, in vara, cand participam la Euro. Poate joaca Mihaila bine si i-l dau lui. Coman, daca joaca la Steaua si castiga campionatul, nu poate sa fie o varianta? De ce nu ar da Koeman 15 milioane pe el? Dar sa se refaca, sa joace. Daca joaca in cupe europene, nu il mai dau pe 15, ii zic ca vrea 20 Gigi!", a spus Giovanni Becali la Telekom Sport.