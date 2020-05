City i-a gasit deja inlocuitor lui Sane! Jamaicanul este cotat la 40 de milioane de lire

Leon Bailey este dorit de Guardiola in locul lui Sane.

Mijlocasul lui Bayer Leverkusen, Leon Bailey, este dorit de Manchester City. Pep Guardiola ar putea astfel sa umple golul lasat de Leroy Sane, in cazul in care acesta din urma va pleca in Germania in aceasta vara.

Presa internationala scrie ca Bayern Munchen ar vrea sa-l transfere pe Sane, iar jamaicanul Bailey ar fi perfect pentru a-l inlocui, el jucand pe o pozitie similara si fiind potrivit pentru a evolua pe ambele flancuri.

City il urmareste pe Leon Bailey de 2 sezoane deja, insa abia acum transferul s-ar putea realiza pe baza incertitudinii clubului cu privire la viitorul lui Sane la Manchester.

Bailey este dorit si de Arsenal, insa, cel mai probabil, puterea financiara a lui City va castiga, avand in vedere ca jamaicanul este cotat la 40 de milioane de lire.

Mijlocasul in varsta de 22 de ani are 83 de prezente in tricoul lui Bayer Leverkusen, pentru care a inscris 19 goluri, 7 dintre ele in acest sezon.

