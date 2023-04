Chelsea s-a hotărât! Ce se va întâmpla cu Joao Felix

De când a venit la Chelsea, Joao Felix a bifat 12 apariții și a reușit să marcheze de două ori, în aproape 1000 de minute petrecute în echipamentul formației de pe Stamford Bridge.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, Chelsea își dorește să-l păstreze pe Joao Felix după ce se va încheia înțelegerea de împrumut. Asta înseamnă că londonezii și Atletico Madrid vor discuta în cel mai scurt timp despre situația portughezului.

De asemenea, italianul a mai scris pe Twitter că și Joao Felix vrea să rămână la Chelsea. În acest moment, atacantul e cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, dar în 2019 și în 2021, portughezul a ajuns și la 100 milioane de euro valoare pe piața transferurilor.

Understand Chelsea want to keep João Félix as part of long term project. Club very happy with his impact, João also keen on staying at #CFC. ????????????

The deal will depend on tag asked by Atlético, talks will take place soon.

New coach, also a factor.

