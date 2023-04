După primele 28 de minute, liderul din Premier League conducea cu scorul de 2-0, grație reușitelor lui Martinelli și Gabriel Jesus. A urmat reușita lui Mo Salah, din minutul 42, cu care s-a micșorat diferența de pe tabela de marcaj.

În minutul 52, egipteanul a ratat o lovitură de pedeapsă, iar scorul final a fost stabilit de Firmino, în minutul 87.

Finalul de meci a fost unul incendiar, Liverpool bifând două ocazii incredibile prin Mo Salah și Ibrahima Konate, în ambele cazuri Aaron Ramsdale având intervenții incredibile.

"Cele mai nebune 30 de secunde", "Unul dintre cele mai frumoase meciuri din sezon", "Confruntarea sezonului" au fost câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

În urma acestui rezultat, Arsenal rămâne lider, cu 73 puncte, urmată de Manchester City (67 puncte și un meci mai puțin disputat).

Cu 44 puncte, Liverpool este pe locul opt, la 12 puncte distanță de pozițiile care aduc calificarea în Champions League.

OH. MY. WORD.

Take a bow, Aaron Ramsdale!????

How crucial will that be for Arsenal’s title charge?!????#LIVARS #LFC #AFC #COYG #YNWA pic.twitter.com/dlsIfgtiZw