Cât?! Agentul lui Erling Haaland i-a stabilit prețul norvegianului: „Sunt sigură că atât valorează”

Erling Haaland a făcut senzație la echipa de pe Etihad de când a sosit în Anglia. Norvegianul a înscris 26 de goluri în 23 de apariții în Premier League și a doborât recorduri peste recorduri.

Impresara atacantului, Rafaela Pimenta, a vorbit despre Erling Haaland și a evidențiat că îl apreciază pe superstarul norvegian la un miliard de euro!

„Erling Haaland valorează acum un miliard de euro. Sunt serioasă, sunt sigură că asta e valoarea fotbalistului”, a spus agentul pentru Telefoot, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Rafaela Pimenta: “Erling Haaland is now worth €1B. I’m serious, I’m sure this is the value of the player”, told Telefoot ???????????? #MCFC

“Marco Verratti’s future? It’s impossible to imagine Verratti in another club, it’s just PSG for him. Impossible. He loves PSG” ???????? #PSG pic.twitter.com/vud0WspLrW