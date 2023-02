Erling Haaland a egalat recordul deținut de Sergio Aguero în Premier League. Ce performanță poate realiza norvegianul

Internaţionalul norvegian a marcat miercuri, în meciul cu Arsenal Londra (3-1), al 26-lea său gol de la debutul actualei ediţii din Premier League, egalând astfel recordul stabilit în sezonul 2014-2015 de Sergio Aguero, cel mai prolific marcator de până acum al campioanei en titre a Angliei.

Erling Haaland a avut nevoie de doar 23 de etape pentru a-l egala pe argentinian, iar acum îşi continuă cursa de doborâre a recordului de goluri într-o singură ediţie din Premier League, de la înfiinţarea acestei competiţii, în 1992, deţinut în prezent de englezii Andy Cole şi Alan Shearer, care au marcat câte 34 de goluri în campaniile 1993/1994, respectiv 1994/1995.

Norvegianul mai are la dispoziţie 15 partide pentru a reuşi această performanţă, pe care Andy Cole şi Alan Shearer au realizat-o însă în condiţiile în care Premier League avea la momentul respectiv în componenţă 22 de echipe şi, aşadar, mai multe meciuri de disputat (42, faţă de 38 în prezent).

Mult mai dificilă este însă egalarea celor 60 de goluri reuşite de Dixie Dean în tricoul lui Everton, în campania 1927/1928, care continuă să fie cea mai bună performanţă din istoria campionatului Angliei.

Ce a declarat Erling Haaland după Arsenal - Manchester City 1-3



"City este, 'noi' nu eu, campioană, putem spune așa, că a fost o prestație demnă de campioană. Mici ajustări la pauză din partea lui Pep, iar la final am avut jucători buni, de calitate, trebuie să scoatem ce e mai bun din fiecare jucător și am făcut asta.

Trebuie să jucăm puțin mai mult cum am făcut-o azi, sunt extrem de mândru de fiecare jucător de aici și fericit să fiu aici. Putem să ne punem cu toții de acord că Arsenal a fost cea mai bună echipă în acest sezon până acum și să joci împotriva lor nu este ușor, însă am făcut un meci incredibil și am obținut trei puncte importante.

Au trecut deja 20 de minute de când am înscris un gol, trebuie să continui să muncesc. Am sărbătorit într-un stil pozitiv, sunt extrem de fericit cu totul, aveam nevoie de victoria asta și acum ar trebui să începem cursa, pentru că asta ar trebui să facă Manchester City", a declarat Haaland conform BBC.