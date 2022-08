Internaționalul spaniol se află la echipa din Premier League din vara anului 2021, moment în care a fost achiziționat de la Getafe pentru 18 milioane de euro, iar cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate nu depășea 20 milioane. Acum, valoarea sa a atins 28 milioane.

Fundașul stânga de doar 24 de ani este curtat de granzii eșalonului de top englezesc. Manchester City i-a făcut zilele trecute o ofertă de 30 milioane de euro, dar Brighton a refuzat, anunță Sky Sports.

"Cetățenii" au mărit miza la 40 de milioane, iar Chelsea a intrat pe fir cu privire la mutarea lui Cucurella pe Stamford Bridge, după cum scrie Fabrizio Romano, expert în transferuri, pe site-urile social media. Brighton nu vrea decât 50 milioane de euro pe fotbalistul său și a refuzat din nou oferta lui City.

Chelsea are pushing to hijack Marc Cucurella deal! Direct talk today with Brighton - Levi Colwill could be part of the negotiation. ???????? #CFC

Personal terms negotiation, in the next hours. Man City will not improve last bid: £40m, rejected by Brighton.

First call @CraigHope_DM pic.twitter.com/Md7hJpAFkU