BREAKING NEWS | Surpriza uriasa in Anglia! Pochettino ar putea reveni la Totteham! Detaliile mutarii

Ramasa fara antrenor principal dupa demiterea lui Mourinho, Tottenham a fost condusa de secundul Ryan Mason.

In cautarea unui nou antrenor, Tottenham a fost refuzata pe rand de Brendan Rodgers, care si-a prelungit contractul cu Leicester, si de Erik Ten-Hag, care de asemenea a parafat o noua intelegere cu formatia sa, Ajax. Ramasi fara solutii care sa-i multumeasca, sefii londonezilor s-au reorientat si vor sa-l aduca la echipa, din nou, pe Mauricio Pochettino, managerul argentinian cu care au facut cele mai bune performante din ultimii ani.



Desigur, recunoscuta pentru faptul ca nu a mai castigat de mult timp un trofeu, totusi Tottenham a reusit sa ajunga in finala Champions League, in 2019, unde a fost invinsa de Liverpool, iar in Premier League s-a clasat pe locul 2, pierzand lupta cu Leicester.

Pochettino este in prezent sub contract cu PSG, insa Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist italian, subliniaza faptul ca francezii sunt nemultumiti de randamentul tehnicianului din ultimele 5 luni, iar Leonardo, directorul sportiv al clubului, e pregatit sa-l schimbe pe antrenor dupa ce Lille si-a adjudecat titlul, la 1 punct de formatia din Paris.