Boris Johnson a anuntat pedepsele pentru cei care i-au abuzat rasial in mediul online pe jucatorii lui Southgate! Masurile extreme luate de premierul Angliei

Finala Euro 2020 a avut multe momente care nu au facut cinste fotbalului. Inainte de startul meciului, Londra a fost ingropata, de-a dreptul, in gunoaie, iar totul a culminat cu miile de suporteri care au intrat in conflict cu fortele de ordine si stewarzii pentru a intra ilegal pe Wembley.

Furia englezilor s-a amplificat dupa ce favoritii lor au pierdut finala impotriva Italiei, la loviturile de departajare, cu 3-2. Pentru nationala Albionului, de la punctul cu var au ratat 3 jucatori de culoare: Rashford, Sancho si Saka. Cei trei fotbalisti s-au confruntat cu un aprig abuz rasial in mediul online dupa ce nu au fructificat lovitura de la 11 metri.

Boris Johnson, insa, a declarat ca nu incurajeaza aceste masuri si ca toti cei care au adresat sau participat la aceste jigniri vor fi pedepsiti. Agresorilor li se va interzice prezenta pe orice stadion.

"Boris Johnson a vorbit despre jucatorii abuzati rasial si a declarat ca regulamentul in fotbal se va schimba privind acest lucru. Guvernul face pasi practici pentru ca pedepsele in fotbal sa fie aplicate: 'Daca esti vinovat de abuz rasial in online, nu vei mai merge la meciuri. Fara scuze si motive'", a citat moderatoarea britanica din Boris Johnson.

Boris Johnson announces that those guilty of racist abuse online will be banned from going to football matches pic.twitter.com/BJK1ZgFVf4