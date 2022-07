Diaby mai are contract cu Bayer Leverkusen până în 2025, dar extrema stângă și-a exprimat dorința de a părăsi gruparea din Bundesliga la începutul lui iunie.

„Mi-ar plăcea să plec la o echipă care încearcă să câștige Champions League, care joacă în meciuri mari”, a precizat francezul, în clipa în care era în cantonament cu naționala, potrivit Bulinews.

"Coțofanele" au dat startul negocierilor. Bogații de pe Saint James vor face din Diaby ținta numărul unu, pentru următoarea mutare la club, în această perioadă de mercato.

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a confirmat pe rețelele social media dorința lui Newcastle de a-l semna pe Moussa Diaby, fotbalist cotat la 60 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

#Newcastle are in talks to try to sign Moussa #Diaby from #BayerLeverkusen. #transfers #NUFC