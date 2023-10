Jucătorul pe care Pep Guardiola l-a vrut neapărat la Manchester City: ”Au fost mai convingători decât mine”

De-a lungul ultimilor ani, Manchester City a cheltuit sume uriașe de bani pentru a-i aduce lui Pep Guardiola jucătorii pe care acesta i-a dorit, iar eforturile financiare au fost, de cele mai multe ori, răsplătite.

În ultimii șase ani, Manchester City a pierdut un singur titlu, în 2020, în fața celor de la Liverpool, iar în sezonul precedent a reușit să câștige și Liga Campionilor, pentru prima oară în istoria clubului.

Totuși, Guardiola nu a putut transfera toți jucătorii pe care acesta i-a dorit, chiar dacă Manchester City este un club cu posibilități uriașe pe plan financiar.

Declan Rice (24 de ani), mijlocașul defensiv care evoluează în prezent la Arsenal, a fost transferat de vicecampioana Angliei în această vară, de la rivala West Ham, pentru 116 milioane de euro, sumă-record pentru ambele cluburi.

Înainte de a ajunge pe Emirates, Rice a fost în vizorul lui Manchester City, dar în cele din urmă a ales să se transfere la Arsenal.

”Sigur, toată lumea știe că City l-a vrut, l-am vrut noi. Putea juca, chiar dacă Rodri era în echipă. În final, Arsenal l-a vrut mai mult, poate Arteta a fost mai convingător decât mine, ori clubul sau oferta...”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

