Erling Haaland, la ora adevărului! A dezvăluit amenințarea lui Pep Guardiola înainte de a semna cu Manchester City

Cotat la 180 milioane de euro, atacantul mai are contract cu guparea de pe "Etihad" până la finalul sezonului 2026/2027, însă se pare că "cetățenii" pregătesc deja o nouă înțelegere cu Erling Haaland.

Conform GOAL, Mancheser City vrea să-l țină cât mai mult pe starul norvegian, iar conducerea îi pregătește un nou contract în care va încasa 700,000 de euro pe săptămână!

Erling Haaland, mărturisire sinceră despre Pep Guardiola

Fotbalistul de 23 de ani a oferit un amplu interviu pentru publicația The Telegraph, în care a vorbit și despre decizia de a veni la Manchester City, inclusiv despre discuțiile avute cu Pep Guardiola.

"Am venit aici să câștig Champions League și am făcut-o. Am făcut tripla. Cred că am schimbat puțin stilul de joc al lui City.

Nu este ușor să lucrez cu Pep, deoarece este foarte exigent. Cere mult la antrenamente. Când am vorbit cu el înainte de a semna, mi-a spus: 'Nu îmi pasă ce faci, ce vrei. Când ești la antrenament, trebuie să fi concentrat. Dacă nu, te distrug'", a povestit jucătorul.

Erling Haaland a avut un sezon 2022/2023 fantastic, atât la nivel individual, cât și colectiv. Norvegianul a marcat 52 de goluri în 53 de partide, iar Manchester City a cucerit tripla formată din Champions League, titlul în Premier League și Cupa Angliei.